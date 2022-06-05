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Главная война с Россией В Киеве и области активизировались российские ДРГ. Набирают из ОРДЛО, - МВД

В Киеве и области активизировались российские ДРГ. Набирают из ОРДЛО, - МВД

5 июня, 2022 воскресенье
13:10
война с Россией

В последнее время заметно ужесточение диверсионной работы россиян в Киеве и Киевской области, чему успешно противодействуют украинские силовики

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил в воскресенье, 5 июня 2022, в телемарафоне .

"На самом деле ситуация такова, что в последнее время россияне действительно усилили диверсионную работу. Они набирают людей, преимущественно с оккупированных территорий, это Донецкая и Луганская области, это люди, которые как минимум понимают, а иногда даже могут говорить на украинском языке, для того чтобы потом их перебрасывать в другие регионы Украины и совершать здесь те или иные теракты", - сказал Денисенко.

Он добавил, что был период, когда ДРГ несколько затихли, однако они вновь активизировались, их задерживают "относительно регулярно".

Советник министра отметил, что по поводу задержания диверсантов проводится огромная оперативная работа.

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"И сейчас, на самом деле, результаты работы ДРГ абсолютно минимальны, а то и сводятся к нулю", - подчеркнул Денисенко.

Как отметил представитель МВД Украины, что главные цели ДРГ – сеять панику и делать жизнь на территориях далеко от фронта максимально напряженной. Поэтому советник министра призвал граждан "не расслабляться, потому что война продолжается", и быть бдительными:

"Если вы понимаете, что что-то не так, что, например, какие-то странные… люди неожиданно поселились в вашем доме, обращайтесь в полицию. Если вы понимаете, что что-то идет не так, обращайтесь в полицию".

В то же время советник главы МВД призвал граждан "сохранять здравый смысл".

"Ибо мы помним, что происходило в первые дни войны, когда бдительность действительно была очень высока, но иногда она зашкаливала. Поэтому здесь тоже просьба - соблюдать здравый смысл. Резервы и возможности полиции тоже не "резиновые". помним, что на началах (после 24 февраля-ред.) просто невозможно было выехать на все звонки", - подытожил Вадим Денисенко.

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диверсанты
ОРДЛО
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