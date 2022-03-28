В Киеве и Киевской области все жилье, которое было потеряно, будет восстановлено, – первый заместитель главы КГГА

"Власть не остаться никого, кто попал в беду и из-за войны остался без жилья", – сказал он в эфире Espreso TV.



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Поворозник добавил, что разрушение также фиксируется полицией, прокуратурой и соответствующими городскими службами. Также он отметил, что в скором времени функция фиксирования поврежденного или разрушенного имущества появится в приложении "Действие".

Кроме того, первый заместитель председателя КГГА отметил, что впоследствии будут программы по возмещению средств тем, кто был вынужден уехать из своих городов: "Однако об этом еще говорить рано, прежде нужно победить, а потом уже заняться вопросом восстановления и компенсации", – сказал Полурозник.



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