В Киеве и Киевской области все жилье, которое было потеряно, будет восстановлено, – первый заместитель главы КГГА
Николай Поворозник отметил, что необходимо фиксировать все разрушения зданий, чтобы впоследствии получить возмещение или восстановить здание
"Власть не остаться никого, кто попал в беду и из-за войны остался без жилья", – сказал он в эфире Espreso TV.
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Поворозник добавил, что разрушение также фиксируется полицией, прокуратурой и соответствующими городскими службами. Также он отметил, что в скором времени функция фиксирования поврежденного или разрушенного имущества появится в приложении "Действие".
Кроме того, первый заместитель председателя КГГА отметил, что впоследствии будут программы по возмещению средств тем, кто был вынужден уехать из своих городов: "Однако об этом еще говорить рано, прежде нужно победить, а потом уже заняться вопросом восстановления и компенсации", – сказал Полурозник.
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