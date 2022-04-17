В Киеве и Киевской области ослабили комендантский час

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .



"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра", - подчеркнул он.



Виталий Кличко призвал украинцев соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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