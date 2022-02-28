В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы, - Госспецсвязи

Об этом говорится в Telegram.



"В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы. До этого в течение нескольких часов в украинской столице было спокойно", - говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, Гостомель в осаде: пожарные и скорая не едут, 4 сутки без света, тепла и воды, много раненых.