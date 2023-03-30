В Киеве и дальше будут останавливать транспорт во время воздушных тревог: власти не поддержали петицию
Столичные власти рассмотрели петицию об отмене остановки общественного транспорта во время тревог. Мэр Киева Виталий Кличко считает целесообразным оставить все как есть
Об этом говорится в ответе на обращение.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что мероприятие направлено на обеспечение безопасности гражданского населения столицы. Согласно сообщению, решение "принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице и будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".
"Остановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку после ее завершения они могут воспользоваться ранее оплаченными проездными документами", - добавил Кличко.
- Ранее Кличко попросили отменить остановку общественного транспорта во время тревог, чтобы людям было удобно добираться на работу там, где нет метро.
- Решение об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве было принято летом прошлого года.
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