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В Киеве и дальше будут останавливать транспорт во время воздушных тревог: власти не поддержали петицию

30 мартa, 2023 четверг
12:05
Общество

Столичные власти рассмотрели петицию об отмене остановки общественного транспорта во время тревог. Мэр Киева Виталий Кличко считает целесообразным оставить все как есть

Об этом говорится в ответе на обращение.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что мероприятие направлено на обеспечение безопасности гражданского населения столицы. Согласно сообщению, решение "принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице и будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".

"Остановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку после ее завершения они могут воспользоваться ранее оплаченными проездными документами", - добавил Кличко.

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