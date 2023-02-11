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В Киеве и больше чем в трех областях, завтра не будут отключать свет

11 февраля, 2023 суббота
20:57
Общество

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях в воскресенье, 12 февраля, не будут отключаться свет

Об этом ДТЭК сообщает в telegram.

"На следующий день Укрэнерго не давал ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Кроме того, также сообщается об отсутствии лимитов в Ивано-Франковской области. Об этом стало известно из telegram-канала главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Завтра в Ивано-Франковской области свет не будут выключать. Укрэнерго предоставило нашей области безлимит в течение всех суток. Этому поспособствовало возобновление работы двух блоков на одной АЭС, что позволило уменьшить дефицит электрогенерации", - отмечается в сообщении.

  • Утром 10 февраля россияне снова атаковали Украину. Из-за чего зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
  • В ночь на 11 февраля в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры.
  • 11 февраля сообщалось, что после очередной атаки РФ на энергосистему введены аварийные отключения в Харьковской области, также потребление ограничили в Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Киевской областях и в Киеве.
Украина
Киевщина
Одещина
Днепропетровщина
война с Россией
Енергия
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