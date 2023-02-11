В Киеве и больше чем в трех областях, завтра не будут отключать свет

Об этом ДТЭК сообщает в telegram.

"На следующий день Укрэнерго не давал ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Кроме того, также сообщается об отсутствии лимитов в Ивано-Франковской области. Об этом стало известно из telegram-канала главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"Завтра в Ивано-Франковской области свет не будут выключать. Укрэнерго предоставило нашей области безлимит в течение всех суток. Этому поспособствовало возобновление работы двух блоков на одной АЭС, что позволило уменьшить дефицит электрогенерации", - отмечается в сообщении.