В Киеве Honda столкнулась с мопедом и грузовиком, есть погибшая

Об этом сообщила пресс-служба полиции.



"Водитель иномарки Honda не справился с управлением и столкнулся с мопедом, который двигался впереди и от удара въехал в грузовую машину. В результате женщину-водителя мопеда зажало между двумя транспортными средствами. От полученных травм пострадавшая 1977 года рождения погибла на месте ", - говорится в сообщении.



Правоохранители провели освидетельствование водителя автомобиля Honda на приборе "Драгер", который показал 2,59 промилле алкоголя.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет. Устанавливаются причины и механизм ДТП.

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