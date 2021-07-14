В Киеве Honda столкнулась с мопедом и грузовиком, есть погибшая
В Святошинском районе Киева водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с двумя транспортными средствами
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
"Водитель иномарки Honda не справился с управлением и столкнулся с мопедом, который двигался впереди и от удара въехал в грузовую машину. В результате женщину-водителя мопеда зажало между двумя транспортными средствами. От полученных травм пострадавшая 1977 года рождения погибла на месте ", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели освидетельствование водителя автомобиля Honda на приборе "Драгер", который показал 2,59 промилле алкоголя.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет. Устанавливаются причины и механизм ДТП.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное