В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено
В четверг, 1 июля, в Киеве произошло ДТП с участием грузовика с прицепом и легкового автомобиля
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Авария произошла в Святошинском районе на проспекте Победы возле станции метро Берестейская. Грузовой автомобиль двигался в направлении выезда из города и по неизвестным причинам столкнулся с автомобилем Ford Focus.
По одной из версий очевидцев, столкновение с автомобилем произошло из-за разрыва шины у грузовика, по другой версии грузовик подрезали.
После столкновения с легковушкой грузовик врезался в опору путепровода и газоблок, который она перевозила, вылетел на дорогу.
В результате ДТП пострадали люди, находившиеся в легковушке - их госпитализировали в больницу. По данным КГГА, пострадавших двое.
На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Движение по проспекту Победы в направлении выезда из города затруднено.
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