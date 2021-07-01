В Киеве грузовик столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие, движение транспорта затруднено

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .



Авария произошла в Святошинском районе на проспекте Победы возле станции метро Берестейская. Грузовой автомобиль двигался в направлении выезда из города и по неизвестным причинам столкнулся с автомобилем Ford Focus.



По одной из версий очевидцев, столкновение с автомобилем произошло из-за разрыва шины у грузовика, по другой версии грузовик подрезали.



После столкновения с легковушкой грузовик врезался в опору путепровода и газоблок, который она перевозила, вылетел на дорогу.



В результате ДТП пострадали люди, находившиеся в легковушке - их госпитализировали в больницу. По данным КГГА, пострадавших двое.



На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Движение по проспекту Победы в направлении выезда из города затруднено.































