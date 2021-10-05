В Киеве грузовик протаранил легковушку

Об этом сообщают Вартові Еспресо.

По предварительным данным, грузовик двигался по проспекту в направлении улицы Братиславской. Справа, со стороны бульвара на перекресток выезжал Renault Kangoo. В результате мощного удара Renault отбросило на тротуар и, далее, на зеленую зону.

К счастью, участники происшествия серьезных травм не получили, от помощи медиков отказались. Какой сигнал светофора горел для каждого из водителей - выясняют правоохранители.















