В Киеве грузовик протаранил легковушку
В Киеве, на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова грузовик протаранил легковушку
Об этом сообщают Вартові Еспресо.
По предварительным данным, грузовик двигался по проспекту в направлении улицы Братиславской. Справа, со стороны бульвара на перекресток выезжал Renault Kangoo. В результате мощного удара Renault отбросило на тротуар и, далее, на зеленую зону.
К счастью, участники происшествия серьезных травм не получили, от помощи медиков отказались. Какой сигнал светофора горел для каждого из водителей - выясняют правоохранители.
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