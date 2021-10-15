В Киеве грузовик перевернулся на легковушку

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



По предварительным данным, водитель МАЗ спускался по улице Сумской и поворачивая на улицу Кайсарова перевернулся и придавил автомобиль КИА Sportage.



В легковушке находилась водитель, которая значительных травм не получила.



Ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.



Водителя МАЗа госпитализировали в больницу.



По улице Кайсарова от проспекта Лобановского до улицы Сумской затруднено движение.

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