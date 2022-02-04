В Киеве грузовик нацгвардейцев разбил Toyota и микроавтобус, пострадал ребенок

Об этом сообщают Стражам.Эспрессо, передает Эспрессо.Tv.



Предварительно, Часовым Эспрессо удалось узнать, что автомобили Toyota и микроавтобус двигались по Харьковской площади на свой зеленый.



По проспекту Бажана двигалась колонна военного транспорта. Один грузовик успел проехать на зеленый, а другой начал движение на перекрестке, когда по Харьковской площади уже загорелся разрешающий сигнал светофора и машины начали движение.



В результате грузовик военных разбил Toyota и микроавтобус. Сообщается, что пострадала 12-летняя пассажирка Toyota. Ее госпитализировали.



Как известно, на месте работает полиция и следственно-оперативная, которые и выяснят подробности ДТП.



Отмечено, что по проспекту Бажана в направлении г. Борисполь образовалась огромная пробка.

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