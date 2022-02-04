В Киеве грузовик нацгвардейцев разбил Toyota и микроавтобус, пострадал ребенок
В Киеве на перекрестке проспекта Бажана и Харьковской площади произошло ДТП с участием грузовика военных
Об этом сообщают Стражам.Эспрессо, передает Эспрессо.Tv.
Предварительно, Часовым Эспрессо удалось узнать, что автомобили Toyota и микроавтобус двигались по Харьковской площади на свой зеленый.
По проспекту Бажана двигалась колонна военного транспорта. Один грузовик успел проехать на зеленый, а другой начал движение на перекрестке, когда по Харьковской площади уже загорелся разрешающий сигнал светофора и машины начали движение.
В результате грузовик военных разбил Toyota и микроавтобус. Сообщается, что пострадала 12-летняя пассажирка Toyota. Ее госпитализировали.
Как известно, на месте работает полиция и следственно-оперативная, которые и выяснят подробности ДТП.
Отмечено, что по проспекту Бажана в направлении г. Борисполь образовалась огромная пробка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.03
Покупка 28.03Продажа 28.32
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное