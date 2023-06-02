ДТЭК сообщает о частичных отключениях электроэнергии в Киеве и области. Ремонтные бригады переведены в усиленный режим

"Из-за грозы уже есть частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевщины. Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды", - пишет ДТЭК.

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"Специалисты напоминают: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении КГГА.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.

обращайтесь в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419. Если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

- звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859. При падении деревьев или веток – 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

– 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей – немедленно звоните в 103.

В эти выходные 3 и 4 июня в Украине прогнозируется незначительное похолодание , однако большинство территории окажется в сухой погоде.