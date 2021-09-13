В Киеве готовы развернуть до 10 тыс. больничных коек в случае вспышки COVID-19, - Кличко
Киев готовится к новой волне коронавируса, уже развернуто 4 тыс. коек в больницах
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба КГГА .
"Сейчас столица еще в зеленой зоне. Активно осуществляем вакцинацию, готовим больницы. Статистика последних дней показывает, что количество больных растет. И количество госпитализаций - тоже. У нас подготовлены койки. К третьей волны уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом. Кроме того, если медучреждения первой очереди не будут справляться, мы готовы развернуть еще - более 5,5 тыс. дополнительных коек в больницах второй очереди ", - сообщил Кличко.
Он выразил надежду, что Киеву не придется вводить жесткий карантин.
"Мы готовимся к различным возможных вариантов. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна - вакцинация", - добавил мэр столицы.
По словам Кличко, в Киеве уже сделано более 1,5 млн прививок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.74
- Актуальное
- Важное