В Киеве готовы развернуть до 10 тыс. больничных коек в случае вспышки COVID-19, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба КГГА .



"Сейчас столица еще в зеленой зоне. Активно осуществляем вакцинацию, готовим больницы. Статистика последних дней показывает, что количество больных растет. И количество госпитализаций - тоже. У нас подготовлены койки. К третьей волны уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом. Кроме того, если медучреждения первой очереди не будут справляться, мы готовы развернуть еще - более 5,5 тыс. дополнительных коек в больницах второй очереди ", - сообщил Кличко.

Он выразил надежду, что Киеву не придется вводить жесткий карантин.

"Мы готовимся к различным возможных вариантов. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна - вакцинация", - добавил мэр столицы.

По словам Кличко, в Киеве уже сделано более 1,5 млн прививок.