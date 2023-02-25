В Киеве горит склад лакокрасочных материалов
В субботу, 25 февраля, в Подольском районе Киева вспыхнул пожар на складе лакокрасочных материалов
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте", – написал он.
Впоследствии Кличко добавил, что возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. В Киевской городской военной администрации уточнили, что загорелся склад лакокрасочных материалов. Площадь пожара – около 2 тыс. кв.м.
К тушению привлечены 18 единиц техники и около 90 человек личного состава спасателей.
Также в КМВА сообщили, что из-за пожара на складе перекрыто движение на улице Новоконстантиновской и полностью улица Нахимова.
"Патрульная полиция обеспечивает регулирование и безопасность дорожного движения. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - призвали в КМВА.
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций добавили, что пожар произошел на улице Кирилловской, 86. Также отметили, что к тушению привлечены 94 спасателя.
"Воспламенение произошло в одноэтажном складском здании с легковоспламеняющимися веществами, предварительно лакокрасочными материалами", - говорится в сообщении.
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