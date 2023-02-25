Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте", – написал он.

Впоследствии Кличко добавил, что возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. В Киевской городской военной администрации уточнили, что загорелся склад лакокрасочных материалов. Площадь пожара – около 2 тыс. кв.м.

К тушению привлечены 18 единиц техники и около 90 человек личного состава спасателей.

Также в КМВА сообщили, что из-за пожара на складе перекрыто движение на улице Новоконстантиновской и полностью улица Нахимова.

"Патрульная полиция обеспечивает регулирование и безопасность дорожного движения. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - призвали в КМВА.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций добавили, что пожар произошел на улице Кирилловской, 86. Также отметили, что к тушению привлечены 94 спасателя.

"Воспламенение произошло в одноэтажном складском здании с легковоспламеняющимися веществами, предварительно лакокрасочными материалами", - говорится в сообщении.