В Киеве горел супермаркет "Сильпо"
В Киеве горел супермаркет "Сильпо", который находится на бульваре Кольцова в Святошинском районе
Об этом сообщают пресс-центр ГСЧС и "Киев оперативный".
Сигнал о пожаре поступил в столичное управление ГСЧС около 19:30. По прибытии пожарные обнаружили горящую пристройку к супермаркету. Существовала угроза распространения огня на все здание магазина.
Спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников супермаркета. Пожар был локализован в 19:38 на площади 20 квадратных метров, а в 20:07 - полностью потушен.
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