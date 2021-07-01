В Киеве горел супермаркет "Сильпо"

Об этом сообщают пресс-центр ГСЧС и "Киев оперативный".

Сигнал о пожаре поступил в столичное управление ГСЧС около 19:30. По прибытии пожарные обнаружили горящую пристройку к супермаркету. Существовала угроза распространения огня на все здание магазина.

Спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников супермаркета. Пожар был локализован в 19:38 на площади 20 квадратных метров, а в 20:07 - полностью потушен.





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