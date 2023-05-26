Об этом сообщили в telegram-канале ДБР.

"По предварительной информации, 26 мая около полуночи судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте. Судья задержан. От проведения осмотра на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался", - говорится в сообщении.

По данным "Украинской правды", задержанный – председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Принимаются процессуальные меры по принудительному изъятию биологических образцов у судьи.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.