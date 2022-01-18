В Киеве эвакуированы люди из Апелляционного суда, ОАСК и 40 школ
Во вторник, 18 января, поступили сообщения о минировании Апелляционного суда Киева, ОАСК и 40 школ в разных районах столицы
Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, передает Еспресо.TV.
"Да, действительно у нас с утра есть сообщения о заминировании ряда школ в разных районах города Киева, а также есть сообщения о заминировании одного из помещений Апелляционного суда. В настоящее время ведется проверка. К счастью, пока плохих новостей у нас нет, но проверки еще продолжаются, потому что много объектов и большой объем работы", - рассказали в полиции.
При этом уточнили, что информация о "заминировании" других объектов инфраструктуры в полицию не поступала.
В свою очередь пресс-служба Киевского апелляционного суда уже заявила о прекращении работы.
"18 января 2022 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу по проведению правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция Киева заявила о сообщениях о массовом заминировании школ столицы - одновременно около 40 объектов.
Об этом рассказала в комментарии BBC News Украина пресс-секретарь полиции города Юлия Гирдвилис.
Отмечается, что неизвестный сообщил адреса учебных заведений на линию СБУ, полиция проверяет все эти объекты.
Учебный процесс там было прекращен, взрывотехники и другие службы проводят тщательную проверку.
Полиция обещает сообщить детали проверок и подробности ситуации через несколько часов. Обычно такие сообщения оказываются ложными.
Известно, что 18 января о "минировании" также заявили в Окружном административном суде Киева.
Напомним, что 17 января в Киеве закрывали станции метро "Театральная" и "Позняки" из-за сообщения о минировании.
А СБУ назвала псевдоминирование "распространенным инструментом" в условиях агрессии РФ.
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