В Киеве электроэнергию будут подключать по очереди на 3 часа
Энергетики планируют в течение 25 ноября подключать электричество для всех потребителей Киева поочередно – на 3 часа
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме .
По его словам, треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице.
Однако половина потребителей пока без электроэнергии.
"В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на 3 часа", – отмечает мэр.
- Как известно, сегодня, 25 ноября, в Киеве применяют аварийные отключения света, опубликованные графики пока не действуют. Водоснабжение в городе восстановлено полностью.
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