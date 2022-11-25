Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме .

По его словам, треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице.

Однако половина потребителей пока без электроэнергии.

"В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на 3 часа", – отмечает мэр.

Как известно, сегодня, 25 ноября, в Киеве применяют аварийные отключения света, опубликованные графики пока не действуют. Водоснабжение в городе восстановлено полностью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb