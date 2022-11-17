В Киеве экстренные отключения света. Графики не действуют
К утру 17 ноября в Киеве применяют экстренные отключения электроэнергии, графики отключений пока не действуют
Об этом предупреждает ДТЭК Киевские электросети.
"Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", – предупредили в ДТЭК утром 17 ноября.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
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