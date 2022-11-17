Об этом предупреждает ДТЭК Киевские электросети.

"Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", – предупредили в ДТЭК утром 17 ноября.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Целили по объектам энергетической инфраструктуры.

Восстановление объектов энергетики после российских ракетных ударов 15 ноября может занять от двух дней до двух недель, считают в Офисе Президента.

16 ноября плановые и аварийные отключения электроэнергии применялись по всем областям.