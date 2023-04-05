Об этом информирует Офис генпрокурора .

Следствие установило, что российская государственная корпорация "Росатом" через подконтрольную компанию владеет нежилым помещением в Подольском районе города Киева площадью более 1000 кв. метров стоимостью более 100 миллионов гривен.

На здание суд ранее наложил арест и передал Агентству по розыску и менеджменту активов.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в корпорацию "Росатом". В соответствии с законодательством помещение подлежало дальнейшей национализации.

"С целью предотвращения национализации имущества резидента России группа злоумышленников по заказу подсанкционной компании с использованием поддельных документов пыталась изменить право собственности помещения на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности", – пишет прессслужба.

Двое злоумышленников, причастных к схеме, были задержаны у частного нотариуса при попытке установить право собственности нежилого помещения подсанкционной компании-резидента РФ. Им сообщили о подозрении в мошенничестве.

Подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей.