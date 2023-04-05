В Киеве двое злоумышленников пытались переоформить имущество Росатома во избежание национализации, их задержали
Задержаны злоумышленники, пытавшихся переоформить в столице здание российской подсанкционной корпорации "Росатом", чтобы избежать ее национализации
Об этом информирует Офис генпрокурора .
Следствие установило, что российская государственная корпорация "Росатом" через подконтрольную компанию владеет нежилым помещением в Подольском районе города Киева площадью более 1000 кв. метров стоимостью более 100 миллионов гривен.
На здание суд ранее наложил арест и передал Агентству по розыску и менеджменту активов.
Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в корпорацию "Росатом". В соответствии с законодательством помещение подлежало дальнейшей национализации.
"С целью предотвращения национализации имущества резидента России группа злоумышленников по заказу подсанкционной компании с использованием поддельных документов пыталась изменить право собственности помещения на подконтрольное предприятие с признаками фиктивности", – пишет прессслужба.
Двое злоумышленников, причастных к схеме, были задержаны у частного нотариуса при попытке установить право собственности нежилого помещения подсанкционной компании-резидента РФ. Им сообщили о подозрении в мошенничестве.
Подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей.
- 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против атомной отрасли России. Речь идет о российском Росате и других компаниях.
- 25 февраля Зеленский призвал Европейский Союз к санкциям против Росатома и увеличению давления на российские банки.
- Литва предлагает ввести санкции против российской атомной энергетики, включающие исключения для Венгрии и двухлетний период для постепенной отмены существующих контрактов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное