В Киеве двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю
В Дарницком районе Киева двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю, полиция их задержала уже в Кременчуге
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел на улице Дьяченко. Неизвестные на иномарке совершили несколько выстрелов в автомобиль "Фольксваген" и скрылись. Полиция на месте в салоне обнаружила пули и гильзы.
Изучив записи видео системы наблюдения "Безопасный город", оперативники установили маршрут автомобиля "Шкода", на котором скрылись подозреваемые.
В Кременчуге бойцы спецподразделения КОРД задержали 27-летнего местного жителя и 45-летнего жителя Днепропетровской области. Во время первоочередных следственных действий полицейские изъяли автоматическое оружие, которое с другими вещественными доказательствами направлены на проведение соответствующих экспертиз. Мотивы своего поступка злоумышленники не объяснили.
Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
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