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В Киеве две девушки упали с недостроенной многоэтажки, полиция предполагает самоубийство

9 октября, 2023 понедельник
12:53
Криминал

В понедельник, 9 октября, вблизи столичной недостройки нашли двух мертвых девушек. Полиция предполагает самоубийство. На месте работает следственно-оперативная группа

Об этом информирует полиция Киева .

"Сегодня около 10:00 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух девушек на улице Оноре де Бальзака", - говорится в заявлении.

Правоохранители установили, что две погибшие девушки жили в этом районе и родились в 2005 и 2006 годах. По данным полиции, они свалились с большой высоты и погибли на месте.

На фото: недобудова

Фото: полиция Киева

На месте работают следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции и медики.

Полиция расследует дело об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство" по части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, в мае этого года в Киевской области полиция спасла от самоубийства мужчину, который намеревался прыгнуть.
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