В Киеве две девушки упали с недостроенной многоэтажки, полиция предполагает самоубийство

Об этом информирует полиция Киева .

"Сегодня около 10:00 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух девушек на улице Оноре де Бальзака", - говорится в заявлении.

Правоохранители установили, что две погибшие девушки жили в этом районе и родились в 2005 и 2006 годах. По данным полиции, они свалились с большой высоты и погибли на месте.

Фото: полиция Киева

На месте работают следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска, работники ювенальной превенции и медики.

Полиция расследует дело об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство" по части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины.