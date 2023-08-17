В Киеве две 12-летние девочки погибли, упав с 15-го этажа
В среду, 16 августа, в Киеве по ул. Драгоманова обнаружили двух погибших 12-летних девочек
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Информацию об обнаружении мертвыми двоих детей правоохранители получили в 18:20. Полицейские установили личности погибших – двух местных жительниц.
"По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.
Полиция начала производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство) с дополнительной квалификацией "самоубийство".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное