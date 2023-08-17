В Киеве две 12-летние девочки погибли, упав с 15-го этажа

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Информацию об обнаружении мертвыми двоих детей правоохранители получили в 18:20. Полицейские установили личности погибших – двух местных жительниц.

"По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.

Полиция начала производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство) с дополнительной квалификацией "самоубийство".