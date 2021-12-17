В Киеве два грузовика сбили насмерть двух пешеходов

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .



Авария произошла около 23:00. По словам водителей, они на двух грузовых Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только проехали КПП, когда слева направо по ходу движения машин на дорогу внезапно выбежали двое мужчин.



Один из пешеходов попал под один грузовик, второй - под другой. В результате оба пешехода погибли.



При этом авария произошла примерно в сотне метров от пешеходного перехода.



