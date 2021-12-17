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В Киеве два грузовика сбили насмерть двух пешеходов

17 декабря, 2021 пятница
09:29
Криминал

Поздно вечером 16 декабря в Киеве на Брест-Литовском шоссе два грузовика сбили насмерть двух пешеходов

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Авария произошла около 23:00. По словам водителей, они на двух грузовых Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только проехали КПП, когда слева направо по ходу движения машин на дорогу внезапно выбежали двое мужчин.

Один из пешеходов попал под один грузовик, второй - под другой. В результате оба пешехода погибли.

При этом авария произошла примерно в сотне метров от пешеходного перехода.


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Вартові.Еспресо
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