В Киеве два грузовика сбили насмерть двух пешеходов
Поздно вечером 16 декабря в Киеве на Брест-Литовском шоссе два грузовика сбили насмерть двух пешеходов
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Авария произошла около 23:00. По словам водителей, они на двух грузовых Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только проехали КПП, когда слева направо по ходу движения машин на дорогу внезапно выбежали двое мужчин.
Один из пешеходов попал под один грузовик, второй - под другой. В результате оба пешехода погибли.
При этом авария произошла примерно в сотне метров от пешеходного перехода.
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