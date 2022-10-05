В Киеве доцент одного из университетов вел пары не на государственном языке, - Кремень
Языковой омбудсмен начал проверку (мероприятия государственного контроля) относительно преподавателя одного из киевских университетов, который вел занятия не на государственном языке
Об этом в эфире Эспрессо сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
"Каждую неделю мы проводим заседание комиссии и я принимаю решение о наложении санкций. Это касается, в частности, коммунальных учреждений, интернет-изданий, которые с 16 июля не имеют стартовой страницы на украинском языке. Это в том числе касается заведений высшего образования в Киеве", - заявил он.
Кремень рассказал о случае в столичном университете.
"На наш адрес поступило обращение от двух студентов, которые пожаловались на своего преподавателя, который во время проведения занятий в онлайн-режиме использовал негосударственный язык. Кроме всего прочего, высказывал некорректные оценки текущей ситуации в Украине. Это стало поводом, чтобы ректор этого университета объявил доценту одной из кафедр выговора. Автоматически мы начали меры государственного контроля и принимаем решение о наложении санкций - будет ли это предупреждение, будет ли штраф. Будем надеяться, что он признает нарушения законов о высшем образовании и о языке", - подытожил уполномоченный.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.93
-
EUR
Покупка 38.9Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное