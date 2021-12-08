В Киеве достаточно бомбоубежищ и других укрытий, чтоб уберечь почти 3 млн человек, - ГСЧС

Об этом заявил заместитель начальника управления гражданской охраны ГСЧС Олег Стоволос, передает Общественное.

Сотрудник ГСЧС рассказал, что в Киеве есть 514 бомбоубежищ, а также почти 5 тыс. помещений, в которых можно найти укрытие в случае опасности. Кроме того, укрыться можно также в метро.

Итого эти убежища могут вместить почти три миллиона человек. При этом, по данным операторов мобильной связи, в Киеве находится 3,7 млн населения.

Стоволос отметил, что в укрытиях люди могут находиться не более трех часов, однако в бомбоубежищах можно оставаться на более долгий период. По плану, если время пребывания людей в укрытиях истечет, в городе начнется эвакуация.

Представитель ГСЧС добавил, что служба постоянно проверяет укрытия и исправность их систем с начала 2014 года.

"Во время последнего просмотра хранилищ мы хотели проверить систему оповещения, то есть сирену. Но решили это отложить. Мы не будем пугать. Но мы постоянно проводим проверку убежищ еще с 2014 года", - сказал Стоволос.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебросску российских войск к границе с Украиной.

Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.

20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.

4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.

Немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которая будет разворачиваться в три фазы.

6 декабря американские чиновники заявили, что Россия может атаковать Украину с трех сторон.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb