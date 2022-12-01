В Киеве дома, находящиеся в одной сети с критической инфраструктурой, будут выключать ЖЭК или ОСМД, - КМВА
Киевские энергетики будут переключать на другую линию дома, находящиеся в одной сети с критической инфраструктурой, если это невозможно – их будут выключать вручную
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в телеграмме.
Отмечается, что энергосистема столицы стабилизируется, хотя экстренные отключения электроэнергии в Киеве продолжаются.
"Скорость возврата к плановым стабилизационным графикам - зависит от киевлян", - отмечают в КМВА.
Также киевские власти предоставляют данные гендиректора YASNO Сергея Коваленко: в понедельник киевляне оставались без электроснабжения более чем на 9 часов. За прошедшие сутки уже на 7.
Киевская городская военная администрация информирует, что дома, которые находятся в одной сети с критической инфраструктурой, будут переключаться на другую выключаемую линию.
"Раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас - 745. Если здание будет невозможно переподключить на другую линию, его будут выключать в ручном режиме. Эти обязанности будут возложены на ЖЭК/ОСМД или управляющие компании", - пишет прессслужба КМВА.
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