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В Киеве дома, находящиеся в одной сети с критической инфраструктурой, будут выключать ЖЭК или ОСМД, - КМВА

1 декабря, 2022 четверг
11:29
Экономика

Киевские энергетики будут переключать на другую линию дома, находящиеся в одной сети с критической инфраструктурой, если это невозможно – их будут выключать вручную

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в телеграмме.

Отмечается, что энергосистема столицы стабилизируется, хотя экстренные отключения электроэнергии в Киеве продолжаются.

"Скорость возврата к плановым стабилизационным графикам - зависит от киевлян", - отмечают в КМВА.

Также киевские власти предоставляют данные гендиректора YASNO Сергея Коваленко: в понедельник киевляне оставались без электроснабжения более чем на 9 часов. За прошедшие сутки уже на 7.

Киевская городская военная администрация информирует, что дома, которые находятся в одной сети с критической инфраструктурой, будут переключаться на другую выключаемую линию.

"Раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас - 745. Если здание будет невозможно переподключить на другую линию, его будут выключать в ручном режиме. Эти обязанности будут возложены на ЖЭК/ОСМД или управляющие компании", - пишет прессслужба КМВА.

  • Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
  • 29 ноября директор по исследованиям аналитического центра DiXi Роман Ницович утверждал в эфире Эспрессо: россияне не смогут нанести масштабный ущерб украинской энергосистеме, вследствие чего может возникнуть полный блекаут.
  • Минэнерго сообщало об улучшении ситуации с энергосистемой, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.

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