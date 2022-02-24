В Киеве добровольцам раздали 10 тыс. автоматов, - нардеп Вениславский
В Киеве 24 февраля начали раздавать автоматы добровольцам, готовым защищать город от РФ
Об этом сообщил нардеп Федор Вениславский в эфире одного из телеканалов, передает УП .
По его словам, глава МВД Денис Монастырский проинформировал – через несколько часов вечера киевлянам выдали огнестрельное оружие для защиты своего города.
"У нас есть городская терроборона, которая входит в состав ВСУ как отдельный род войск. А есть вторая составляющая – гражданско-военная оборона, это добровольческие формирования территориальных общин. Лишь в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориального общества около 10 тысяч автоматов. Это самоорганизовавшиеся люди, имеющие четкую организационную структуру, подчиняются командованию Сил терробороны. Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это еще один мощный компонент отпора любым угрозам", - сказал нардеп.
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