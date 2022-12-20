В Киеве до сих пор действуют аварийные отключения света, некоторые котельные работают по очереди
На утро 20 декабря продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Свет у дома горожан подается в режиме аварийных отключений
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграмме.
"Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений", - говорится в сообщении.
Водоснабжение в столице работает в штатном режиме. Что касается тепла в домах киевлян, то котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.
В свою очередь в КГГА подчеркивают, что в связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2 часов в городе возможны перебои с водоснабжением.
В КМВА напоминают, что в городе развернуты 430 стационарных пунктов несокрушимости, где может согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью. Все они работают круглые сутки.
"Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Все починим. Все отстроим. Сохраняйте спокойствие и верьте в нашу победу!" – добавляет начальник КМВА Сергей Попко.
- Напомним, враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Так что в столице и области ввели в действие экстренные отключения электроэнергии.
- Утром 20 декабря из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена Киева осуществлялось от ст. "Академгородок" к ст. "Арсенально".
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