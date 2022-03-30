В Киеве для общественного транспорта открывают Южный мост
30 марта в Киеве открывают Южный мост для общественного транспорта, также работают Северный и Дарницкий мосты
Об этом заявили в КГГА .
"С сегодняшнего дня (30 марта, - ред.) для общественного транспорта открывается Южный мост", - сообщили в горадминистрации.
Через мост будут ездить автобусы №22 от улицы Медовой до Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской.
Для автомобильного сообщения правого и левого берегов Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.
В КГГА отметили, что водители должны пропускать машины скорой помощи и автомобили с гуманитарной помощью.
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