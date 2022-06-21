В Киеве для частных автомобилей закроют движение по Южному мосту
С 22 июня движение по Южному мосту Киева будет закрыто для частного транспорта
Об этом передает КГГА в телеграмме .
Так, движение по Южному мосту будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками. Движение частных автомобилей ограничивается.
В КГГА призывают водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы следовать ПДД и комендантскому часу.
-
4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мостам. Уже 11 апреля для гражданского транспорта был открыт Южный мост .
-
С 20 июня движение по мосту Метро и мосту Патона также открыли для водителей автомобилей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное