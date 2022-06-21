В Киеве для частных автомобилей закроют движение по Южному мосту

Об этом передает КГГА в телеграмме .

Так, движение по Южному мосту будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками. Движение частных автомобилей ограничивается.

В КГГА призывают водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы следовать ПДД и комендантскому часу.

4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мостам. Уже 11 апреля для гражданского транспорта был открыт Южный мост .

С 20 июня движение по мосту Метро и мосту Патона также открыли для водителей автомобилей.

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