В Киеве для больниц и садов начали отопительный сезон, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице для детсадов, школ, больниц и других социальных учреждений начался отопительный сезон
Об этом он написал в телеграмме .
"Подключать объекты к теплу индивидуально - по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла", - говорится в сообщении.
Такое решение обеспечит комфорт пребывания в помещениях, а также не позволит зря тратить тепло. Большинство заведений уже оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволят регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.
"Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", - написал Кличко.
- 7 октября исполнительный директор Ассоциации городов Слобожан заявил, что Украина введет режим экономии отопления.
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