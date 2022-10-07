Об этом он написал в телеграмме .

"Подключать объекты к теплу индивидуально - по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла", - говорится в сообщении.

Такое решение обеспечит комфорт пребывания в помещениях, а также не позволит зря тратить тепло. Большинство заведений уже оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволят регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

"Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", - написал Кличко.

7 октября исполнительный директор Ассоциации городов Слобожан заявил, что Украина введет режим экономии отопления.