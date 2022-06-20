В Киеве для автомобилей открыли движение по мостам Метро и Патона

Об этом передает КГГА в телеграмме .

Так, для автомобильного сообщения левого и правого берегов столицы работают пять мостов:

Дарницкий

Северный

Южный

мост Метро

мост Патона.

Водителей призывают соблюдать ПДД, скоростной режим, а также пропускать машины скорой помощи, полицию, спасателей и авто с гуманитарными грузами.

4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мостам. А 11 апреля в Киеве для гражданского транспорта открыли Южный мост .

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