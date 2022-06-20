В Киеве для автомобилей открыли движение по мостам Метро и Патона
С 20 июня движение по мосту Метро и мосту Патона открыто для водителей автомобилей
Об этом передает КГГА в телеграмме .
Так, для автомобильного сообщения левого и правого берегов столицы работают пять мостов:
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Дарницкий
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Северный
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Южный
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мост Метро
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мост Патона.
Водителей призывают соблюдать ПДД, скоростной режим, а также пропускать машины скорой помощи, полицию, спасателей и авто с гуманитарными грузами.
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4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мостам. А 11 апреля в Киеве для гражданского транспорта открыли Южный мост .
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