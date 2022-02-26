В Киеве диверсантов вытащили из подвала, а в Дубно связали на вокзале
В Киеве утром субботы, 26 февраля 2022 года, патруль Территориальной обороны задержал российских диверсантов, скрывавшихся в подвале одной из многоэтажек
Место их укрытия указали местные жители, рассказал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко .
Цаплиенко привел соответствующее видео.
Также 26 февраля целую ДРГ схватили на железнодорожном вокзале города Дубно Ровенской области (см. фотографию вверху).
Читайте также: "Вернись живым из Украины!" Минобороны открывает call centre для родственников оккупантов
"Около десятка оккупантов. Все они были в штатском", - приводит подробности Ровно вечернее .
По предварительной информации, их целью было совершение диверсии в ряде объектов критической инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное