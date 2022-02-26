В Киеве диверсантов вытащили из подвала, а в Дубно связали на вокзале

Место их укрытия указали местные жители, рассказал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко .



Цаплиенко привел соответствующее видео.

Также 26 февраля целую ДРГ схватили на железнодорожном вокзале города Дубно Ровенской области (см. фотографию вверху).

"Около десятка оккупантов. Все они были в штатском", - приводит подробности Ровно вечернее .

По предварительной информации, их целью было совершение диверсии в ряде объектов критической инфраструктуры.





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