Об этом сообщает The Times, передает Еспресо.

"Группа "Вагнер", ЧВК, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина, пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией обезглавить правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус", - говорится в материале.

Информация о миссии "вагнеровцев" попала на стол украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.

Мэр Кличко предупредил мирных жителей, что они будут считаться диверсантами и рискуют быть ликвидированными, если появятся на улице.

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Ранее Президент Украины также сообщал о том, что цель №1 для российских оккупантов – получить столицу и уничтожить его.

Напомним, 24 февраля, Россия начала войну против Украины.

Зеленский дал приказ наносить максимальные потери захватчикам

Не в Минске! Говорить с агрессором можно в стране, откуда не летят ракеты, - Зеленский

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