В Киеве действуют 400 киллеров Путина, пытающихся убить Зеленского - The Times
Террористам поставлена задача убить Президента Украины Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города. За это им обещают крупную сумму денег
Об этом сообщает The Times, передает Еспресо.
"Группа "Вагнер", ЧВК, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина, пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией обезглавить правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус", - говорится в материале.
Информация о миссии "вагнеровцев" попала на стол украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.
Мэр Кличко предупредил мирных жителей, что они будут считаться диверсантами и рискуют быть ликвидированными, если появятся на улице.
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Ранее Президент Украины также сообщал о том, что цель №1 для российских оккупантов – получить столицу и уничтожить его.
- Напомним, 24 февраля, Россия начала войну против Украины.
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