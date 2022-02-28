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Главная война с Россией В Киеве действуют 400 киллеров Путина, пытающихся убить Зеленского - The Times

В Киеве действуют 400 киллеров Путина, пытающихся убить Зеленского - The Times

28 февраля, 2022 понедельник
08:02
война с Россией

Террористам поставлена задача убить Президента Украины Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города. За это им обещают крупную сумму денег

Об этом сообщает The Times, передает Еспресо.

"Группа "Вагнер", ЧВК, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина, пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией обезглавить правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус", - говорится в материале.

Информация о миссии "вагнеровцев" попала на стол украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.

Мэр Кличко предупредил мирных жителей, что они будут считаться диверсантами и рискуют быть ликвидированными, если появятся на улице.

Читайте также: В Киеве нет оккупантов, но есть диверсанты, - Кличко

Ранее Президент Украины также сообщал о том, что цель №1 для российских оккупантов – получить столицу и уничтожить его.

  • Напомним, 24 февраля, Россия начала войну против Украины.
  • Зеленский дал приказ наносить максимальные потери захватчикам
  • Не в Минске! Говорить с агрессором можно в стране, откуда не летят ракеты, - Зеленский

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