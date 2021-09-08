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В Киеве девочка, которой было 15 дней, умерла от COVID-19

8 сентября, 2021 среда
17:22
Коронавирус

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой было 15 дней

Об этом сообщила главный врач Татьяна Каминская в комментарии УП .

27 августа ребенка доставила в больницу экстренная медицинская помощь.

У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.

Врач объяснила, что у девочки было состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.

У младенца и его матери был подтвержден COVID-19. Ребенок поступил в больницу на 5 день после начала болезни.

"Его состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", - говорит Каминская.

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Киев
младенец
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