В Киеве девочка, которой было 15 дней, умерла от COVID-19
В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой было 15 дней
Об этом сообщила главный врач Татьяна Каминская в комментарии УП .
27 августа ребенка доставила в больницу экстренная медицинская помощь.
У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.
Врач объяснила, что у девочки было состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.
У младенца и его матери был подтвержден COVID-19. Ребенок поступил в больницу на 5 день после начала болезни.
"Его состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", - говорит Каминская.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.67
Покупка 26.67Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.45Продажа 31.84
- Актуальное
- Важное