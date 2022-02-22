В Киеве – Десятинная церковь и Софийский собор, на месте Москвы – болото: США потролили Путина относительно "создания Украины Лениным"

Об этом говорится в Twitter посольства.



На изображении видно, что в 966 году в Киеве была Десятинная церковь, в то время как на месте Москвы было болото. Следующая картинка – с изображением Софийского собора, основанного в 1011 году. В то же время на месте Москвы тоже было болото.



1070 год для Киева отметился открытием Выдубицкого монастыря, в Москве в то время - все еще болото.



Ситуация в Москве не изменилась и в 1108 году, тогда как в Киеве в тот год построили Михайловский Златоверхий монастырь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с https://t.me/monovaolena/2896! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb