В Киеве – Десятинная церковь и Софийский собор, на месте Москвы – болото: США потролили Путина относительно "создания Украины Лениным"
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине 22 февраля опубликовало фото с украинскими церквями и болотом на месте Москвы после слов президента РФ Владимира Путина о "создании Украины Лениным"
Об этом говорится в Twitter посольства.
На изображении видно, что в 966 году в Киеве была Десятинная церковь, в то время как на месте Москвы было болото. Следующая картинка – с изображением Софийского собора, основанного в 1011 году. В то же время на месте Москвы тоже было болото.
1070 год для Киева отметился открытием Выдубицкого монастыря, в Москве в то время - все еще болото.
Ситуация в Москве не изменилась и в 1108 году, тогда как в Киеве в тот год построили Михайловский Златоверхий монастырь.
- Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Во время своей речи президент РФ заявил, что "современная Украина была целиком и полностью создана Россией", а Хрущев "подарил Крым Украине".
- Кроме того, Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России.
- Также 22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти банков РФ и трех российских олигархов – Тимченко и братьев Ротенбергов.
- В ответ на действия России министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока-2".
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