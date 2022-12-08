В Киеве дерусифицировали бульвар Дружбы народов и еще 31 улицу
8 декабря столичный горсовет переименовал еще 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с советщиной и РФ, в том числе бульвар Дружбы Народов
Об этом информируют на сайте городского совета Киева .
"Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украина навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории", - сказал городской глава Киева Виталий Кличко.
В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского. А также:
Печерский район
- улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного.
Голосеевский район
- улицу Холмогорскую - на улицу Владимира Самойленко
- переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко
- улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.
Дарницкий район
- переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча
- переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского
- улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.
Деснянский район
- улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба
- улицу Суворова – на улицу Сергея Котенка
- улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.
Подольский район
- переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова
- улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола
- улицу Орскую – на улицу Василия Языка.
Святошинский район
- улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;
- улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича
- улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану
- улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка
- улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого
- улицу Яснополянскую - на улицу Клима Чурюмова
- улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.
Соломенский район
- улицу Ульяны Громовой - на улицу Екатерины Ступницкой
- улицу Юлиуса Фучика - на улицу Карела Чапека
- улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко
- улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского
- улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.
Шевченковский район
- улицу Тешебаева - на улицу Александра Бринжалы
- улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича
- переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного
- переулок Толбухина - на переулок Михаила Ялового
- улицу Академика Грекова - на улицу Родины Глаголевых
- улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.
Всего в Киеве уже переименовано 237 объектов.
- В Соломенском районе Киева улицу, названную в честь русского художника Алексея Саврасова, переименовали в Костопаловскую.
- 27 октября депутаты Киевсовета переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
- Также в Оболонском районе Киева улицу Клары Цеткин переименовали в улицу Днепровой Чайки.
- А улицу в Святошинском районе столицы переименовали в честь журналиста и военного Александра Махова, погибшего во время боевых действий на Харьковщине в мае.
- В ноябре горсовет дерусифицировал 11 улиц столицы.
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