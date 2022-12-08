Об этом информируют на сайте городского совета Киева .

"Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украина навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории", - сказал городской глава Киева Виталий Кличко.

В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского. А также:

Печерский район

улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного.

Голосеевский район

улицу Холмогорскую - на улицу Владимира Самойленко

переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко

улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

Дарницкий район

переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча

переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского

улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.

Деснянский район

улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба

улицу Суворова – на улицу Сергея Котенка

улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.

Подольский район

переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова

улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола

улицу Орскую – на улицу Василия Языка.

Святошинский район

улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича

улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану

улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка

улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого

улицу Яснополянскую - на улицу Клима Чурюмова

улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.

Соломенский район

улицу Ульяны Громовой - на улицу Екатерины Ступницкой

улицу Юлиуса Фучика - на улицу Карела Чапека

улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко

улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского

улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.

Шевченковский район

улицу Тешебаева - на улицу Александра Бринжалы

улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича

переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного

переулок Толбухина - на переулок Михаила Ялового

улицу Академика Грекова - на улицу Родины Глаголевых

улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.

Всего в Киеве уже переименовано 237 объектов.

В Соломенском районе Киева улицу, названную в честь русского художника Алексея Саврасова, переименовали в Костопаловскую.

27 октября депутаты Киевсовета переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Также в Оболонском районе Киева улицу Клары Цеткин переименовали в улицу Днепровой Чайки.

А улицу в Святошинском районе столицы переименовали в честь журналиста и военного Александра Махова, погибшего во время боевых действий на Харьковщине в мае.

В ноябре горсовет дерусифицировал 11 улиц столицы.