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В Киеве дерусифицировали бульвар Дружбы народов и еще 31 улицу

8 декабря, 2022 четверг
16:24
Общество

8 декабря столичный горсовет переименовал еще 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с советщиной и РФ, в том числе бульвар Дружбы Народов

Об этом информируют на сайте городского совета Киева .

"Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украина навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории", - сказал городской глава Киева Виталий Кличко.

В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского. А также:

Печерский район

  • улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного.

Голосеевский район

  • улицу Холмогорскую - на улицу Владимира Самойленко
  • переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко
  • улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

Дарницкий район

  • переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча
  • переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского
  • улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.

Деснянский район

  • улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба
  • улицу Суворова – на улицу Сергея Котенка
  • улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.

Подольский район

  • переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова
  • улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола
  • улицу Орскую – на улицу Василия Языка.

Святошинский район

  • улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;
  • улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича
  • улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану
  • улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка
  • улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого
  • улицу Яснополянскую - на улицу Клима Чурюмова
  • улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.

Соломенский район

  • улицу Ульяны Громовой - на улицу Екатерины Ступницкой
  • улицу Юлиуса Фучика - на улицу Карела Чапека
  • улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко
  • улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского
  • улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.

Шевченковский район

  • улицу Тешебаева - на улицу Александра Бринжалы
  • улицу Толбухина – на улицу Василия Данилевича
  • переулок Крыловского – на переулок Архитектора Ивана Зарудного
  • переулок Толбухина - на переулок Михаила Ялового
  • улицу Академика Грекова - на улицу Родины Глаголевых
  • улицу Кирпоноса – на улицу Всеволода Петрива.

Всего в Киеве уже переименовано 237 объектов.

  • В Соломенском районе Киева улицу, названную в честь русского художника Алексея Саврасова, переименовали в Костопаловскую.
  • 27 октября депутаты Киевсовета переименовали более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
  • Также в Оболонском районе Киева улицу Клары Цеткин переименовали в улицу Днепровой Чайки.
  • А улицу в Святошинском районе столицы переименовали в честь журналиста и военного Александра Махова, погибшего во время боевых действий на Харьковщине в мае.
  • В ноябре горсовет дерусифицировал 11 улиц столицы.

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