В Киеве демонтировали советский памятник летчику Чкалову

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Демонтаж памятника осуществили силами КП УЗН Шевченковского района. Для выполнения работы была задействована бригада из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик. Согласно решению Киевского городского совета, после демонтажа его перенесут в Музей авиации Украины имени О.К. Антонова", - пишут в КГГА.

В городской администрации уточнили, что на очереди – памятник Ватутину, который будет демонтирован завтра, 9 февраля.