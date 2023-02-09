В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину
В четверг, 9 февраля, в Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который находился в Мариинском парке
Об этом сообщила КГГА.
Памятник Ватутину вместе со снесенным вчера памятником летчику Валерию Чкалову перенесут в Музей авиации.
"Памятник советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину располагался в Мариинском парке. Как и демонтировавший вчера памятник летчику Валерию Чкалову его перенесут в Музей авиации", - говорится в сообщении.
- В среду, 8 февраля, в Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Валерию Чкалову.
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