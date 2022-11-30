Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал в эфире телеканала "Киев".

"Еще вчера дефицит электроэнергии составлял 50%, то есть половина киевлян временно была без света. Сейчас ситуация улучшилась: дефицит составляет не 50%, а уже 30-35%", – сказал он.

При этом, по словам городского головы, Киев находится в общей энергосистеме с другими регионами Украины, поэтому ситуация остается неустойчивой и о плановых отключениях говорить рано.

"Пока, к сожалению, мы не можем говорить о плановых отключениях. Мы работаем для того, чтобы стабилизировать электроснабжение по всей стране. Пока что отключения внеплановые", - подчеркнул Кличко.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Практически вся Украина осталась без света, воды, тепла и связи.

Нардеп Андрей Герус заявил, что до конца зимы восстановить всю поврежденную энергетическую инфраструктуру Украины не удастся.

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