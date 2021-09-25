В Киеве Daewoo протаранил авто с ребенком в салоне и загорелся

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Caddy остановился на запрещающий сигнал светофора, тогда как водитель Daewoo Lanos по неизвестным причинам не отреагировал и на полном ходу протаранил немецкое авто в заднюю часть.

От удара Daewoo загорелся. Водители, останавливались, пытались потушить авто своими силами до приезда спасателей.

В результате аварии триех человек, которые находились в корейском авто, госпитализировали медики "скорой". В Volkswagen находилась семья с ребенком, к счастью, они повреждений не получили.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

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