В Киеве чиновника подозревают в хищении средств, предназначенных на оборудование укрытий в школах
Начальник управления Голосеевской райадминистрации Киева подозревается в присвоении 500 тысяч гривен, выделенных на оборудование укрытий в школах
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура .
Согласно материалам следствия, в августе 2022 года начальник управления строительства Голосеевской РГА с целью завладения бюджетными средствами обеспечил подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в двух школах в Голосеевском районе. По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а начальник управления и инспектор технадзора утвердили их", - говорится в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что участники схемы нанесли столичному бюджету ущерб более чем на 500 тыс. гривен.
О подозрении объявлено как чиновнику райадминистрации, так и подрядчику и инженеру технадзора.
- В январе двум чиновникам Киевводоканала сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств при закупке насосов.
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