Об этом сообщила Киевская городская прокуратура .

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года начальник управления строительства Голосеевской РГА с целью завладения бюджетными средствами обеспечил подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в двух школах в Голосеевском районе. По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а начальник управления и инспектор технадзора утвердили их", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что участники схемы нанесли столичному бюджету ущерб более чем на 500 тыс. гривен.

О подозрении объявлено как чиновнику райадминистрации, так и подрядчику и инженеру технадзора.