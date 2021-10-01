В Киеве четвероклассник принес неизвестную смесь в гимназию, детям стало плохо

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Это произошло в киевской гимназии №179.



Одноклассникам начало становиться плохо. В гимназию вызвали медиков и полицию.



Смесь изъяли, школьников вывели на свежий воздух.

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