В Киеве четвероклассник принес неизвестную смесь в гимназию, детям стало плохо
В Киеве ученик четвертого класса принес неизвестную смесь в школу
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Это произошло в киевской гимназии №179.
Одноклассникам начало становиться плохо. В гимназию вызвали медиков и полицию.
Смесь изъяли, школьников вывели на свежий воздух.
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