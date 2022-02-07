В Киеве четверо неизвестных избили помощника Венедиктовой

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



"Сегодня, 7 февраля, в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.



По предварительной информации, к 49-летнему мужчине подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В комментарии Укринформу пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко сообщила, что нападение совершили на советника генерального прокурора Зураба Адеишвили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb