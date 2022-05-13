Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"Движение на улице Елены Телиги частично ограничено до 17:00, дорожники очищают злоумышленники", - говорится в заявлении.

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