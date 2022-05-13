В Киеве частично ограничили движение по улице Телиги
В Киеве 12 мая частично ограничили движение Елены Телиги до 17:00 из-за очистки злоумышленников
Об этом сообщила КГГА в телеграмме .
"Движение на улице Елены Телиги частично ограничено до 17:00, дорожники очищают злоумышленники", - говорится в заявлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное