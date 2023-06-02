Об этом информирует Киевская городская государственная администрация .

Движение по Северному мосту будет частично ограничено с 08:00 3 июня до 08:00 5 июня.

"На Северном мосту выполнят текущий ремонт крайних правых полос", - пишет пресс-служба.

Сообщается, чтобы снизить влияние на трафик, работы будут проводить на выходных.

Фото: Киевская городская государственная администрация