В Киеве частично ограничат движение по Северному мосту
С завтрашнего дня до утра 5 июня в столице ограничивают движение транспорта на Северном мосту из-за ремонта
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация .
Движение по Северному мосту будет частично ограничено с 08:00 3 июня до 08:00 5 июня.
"На Северном мосту выполнят текущий ремонт крайних правых полос", - пишет пресс-служба.
Сообщается, чтобы снизить влияние на трафик, работы будут проводить на выходных.
Фото: Киевская городская государственная администрация
- Напомним, в ночь с 1 на 2 июня российские террористы продолжали наносить удары по тыловым регионам Украины. В Киеве и Николаевской области ПВО работала по вражеским ракетам и дронам. В Киевской области от падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок.
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