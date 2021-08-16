В Киеве бывший полицейский четыре года не ходил на работу и получал зарплату
Правоохранители разоблачили бывшего полицейского, который четыре года не ходил на работу, а получал зарплату и премии
Об этом передает пресс служба прокуратуры.
"По данным следствия сотрудник одного из управлений ГУНП в Киеве с целью присвоения денежных средств, вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении", - говорится в сообщении.
Так, начиная с октября 2016 по декабрь 2019 года, работник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не исполнял, фактически проживал в городе Львов.
В свою очередь, его непосредственный руководитель разными способами укрывал от руководства факт отсутствия своего подчиненного на работе.
В результате неправомерных действий государству нанесен ущерб, которые составляют около 400 тыс. грн.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следственными ТУ ГБР, расположенном в городе Киеве, при оперативном сопровожденим Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины сообщено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст . 191 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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