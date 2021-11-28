В Киеве был создан Конгресс мусульман Украины. Духовное управление Крыма не пригласили

Встреча проходила с участием представителей Духовного управления мусульман "УММА", Ассоциации общественных организаций "Аль Раид", Лиги мусульманок Украины. Они решили учредить Конгресс и избрали его главой крымчанина Сейрана Арифова, рассказывает QIRIM News .



Цели – служение интересам мусульман Украины. В сферах общественной, образовательной, просветительской, правозащитной. Это новый этап. На предыдущем нужно было сохранить идентичность мусульман, защитить их от ассимиляции, создать мощную структуру исламских культурных центров, мечетей. На новом этапе стоит задача реализоваться здесь в Украине, для этого нужна новая платформа", – сказал Арифов.



В свою очередь глава Лиги мусульманок Украины Нияра Мамутова отметила, что новая структура позволит "активнее налаживать украинским мусульманкам международные связи и внедрять новые формы работы".



На съезде присутствовали представители посольств стран с преимущественно мусульманским населением, а также представители министерства культуры Украины.



"Крымские татары, которые были вынуждены выехать с полуострова после оккупации его Россией, объединены преимущественно в Духовное управление мусульман Автономной республики Крым и Духовное управление мусульман "УММА". Представители ДУМ АРК не были приглашены на учредительное собрание Конгресса мусульман Украины", - подчеркивает издание.





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