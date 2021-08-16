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В Киеве будут тестировать швейцарскую электричку на пригородных маршрутах

16 августа, 2021 понедельник
10:57
Экономика

В Киев для испытаний привезли вагонной пассажирский электропоезд Stadler, который будут тестировать на пригородных маршрутах

Об этом пишет Центр транспортной стратегии (ЦТС).

Согласно сообщению, в Киев для испытаний прибыл вагонной электропоезд Stadler Flirt. Поезд прибыл из Беларуси, где был изготовлен на мощностях завода "Штадлер Минск".

По информации издания, поезд будут тестировать на одном из пригородных направлений Киева.

"Очевидно, что это связано с реализацией анонсированного ранее проекта City Express, поскольку в мае Укрзализныця и швейцарская компания подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Тогда компании договорились вместе развивать пассажирские железнодорожные перевозки в Украине в рамках проекту City Express и работать над привлечением финансирования ", - отметили в ЦТС.

По информации издания максимальная скорость электропоезда составляет 160 км / ч. В поезде 262 места для сидения первого и второго класса, а также предусмотрены места для проезда пассажиров с инвалидностью.

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